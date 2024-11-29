В Голландии объяснили, что позволит снизить вдвое выбросы от молочных коров

Молочное животноводство Нидерландов не достигнет климатической цели по сокращению выбросов на 50% к 2030 году по сравнению с 2018 годом, если не будет выполнен ряд условий, таков вывод исследования Вагенингенского университета (WUR), 29 ноября сообщает голландский портал Nieuwe Oogst.