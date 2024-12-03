Живодер протащил по снегу привязанную к авто собаку в Приамурье

В МВД сообщили РЕН ТВ о проверке по факту инцидента, который встревожил социальные сети. Пользователи поделились видео с живодером из Амурской области, который тащил привязанную к автомобилю собаку по снегу.
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