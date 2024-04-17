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Шашлык смертельно опасен: Онколог строго предупредил любителей

Шашлык смертельно опасен: Онколог строго предупредил любителей

Сергей Родимов объяснил, чем опасен шашлык и предложил вместе с мясом употреблять клетчаткуОнколог-проктолог Сергей Родимов в беседе с "ФедералПресс" рассказал, что красное мясо повышает риск возникновения рака.

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