Шашлык смертельно опасен: Онколог строго предупредил любителей

Сергей Родимов объяснил, чем опасен шашлык и предложил вместе с мясом употреблять клетчаткуОнколог-проктолог Сергей Родимов в беседе с "ФедералПресс" рассказал, что красное мясо повышает риск возникновения рака.
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