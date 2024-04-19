Отмена Парада Победы в Крыму: решение в пользу безопасности Елена ГалицкаяВ связи с растущими вопросами безопасности, власти Крыма приняли решение об отмене парада Победы и шествия «Бессмертного полка» в честь 9 Мая.
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