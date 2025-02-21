Мощности для выпуска смартфонов в России остались невостребованными

Российские предприятия могли бы поставлять как минимум в пять раз больше смартфонов и планшетов, чем сейчас, но из-за слабого спроса мощности производственных линий остаются востребованными не более чем на 20 процентов.
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