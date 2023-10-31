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США не могут отслеживать наши подлодки, поэтому требуют о них отчитываться

США не могут отслеживать наши подлодки, поэтому требуют о них отчитываться

Даже не знаю, с чего и начать то. Как до такого вообще можно было додуматься? Если в двух словах, то Америка признаёт, что безнадёжно отстала от России в вопросах собственной безопасности (ну, пока там со своим гендером определялась и перед национальными меньшинствами на колени вставали) и поэтому требует, чтобы им облегчили жизнь.

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Комментарии
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олег ворошило
А хрен им по всей морде
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2 д.

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