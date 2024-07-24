Гонщик на самокате сбил мать и дочь в Новосибирске

Фанаты СИМ, средств индивидуальной мобильности, продолжают кошмарить жителей областного центра. Сегодня произошла очередная авария: гонщик на электросамокате влетел в двух пешеходов и отправил их на больничную койку.
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