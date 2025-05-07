«Привезли питомца и бросили его»: о новом тренде для работающих приморцев

Нередко хозяева могут на некоторое время оставить своих «пушистиков» в гостинице для животных. С каждым днем такие передержки в комфортабельных условиях становятся все более популярными в силу занятости россиян.
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