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«Привезли питомца и бросили его»: о новом тренде для работающих приморцев

«Привезли питомца и бросили его»: о новом тренде для работающих приморцев

Нередко хозяева могут на некоторое время оставить своих «пушистиков» в гостинице для животных. С каждым днем такие передержки в комфортабельных условиях становятся все более популярными в силу занятости россиян.

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