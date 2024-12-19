Генеральная прокуратура выявила нарушения в Минпросвещения

Об этом было доложено Владимиру Путину.фото: kremlin.ruГенеральный прокурор Игорь Краснов доложил президенту России Владимиру Путину о серьезных нарушениях, которые были обнаружены в министерстве просвещения.
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