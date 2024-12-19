ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 741 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Тамбасов
    Спасибо Путину за его миграционную политикуВсе самое эффекти...
  • Лавров
    Абсолютно верно, прежде надо удовлетворять потребности коренных граждан, а остальных по остаточному принципуВсе самое эффекти...
  • Лавров
    Я бы не советовал показывать свою глупость, а если нет терпения, то хотя бы показывать её не так однобоко.Все самое эффекти...

Генеральная прокуратура выявила нарушения в Минпросвещения

Генеральная прокуратура выявила нарушения в Минпросвещения

Об этом было доложено Владимиру Путину.фото: kremlin.ruГенеральный прокурор Игорь Краснов доложил президенту России Владимиру Путину о серьезных нарушениях, которые были обнаружены в министерстве просвещения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Светлана Касьянова
Наконец берутся за просвещение! Министра надо менять
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх