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Чудовищные магнитные бури в июне 2023 года угрожают здоровью метеопатов

Чудовищные магнитные бури в июне 2023 года угрожают здоровью метеопатов

Чудовищные магнитные бури в июне 2023 года угрожают здоровью метеопатов Марина ОнегинаМетеопатам в июне 2023 года предстоит пережить катастрофический период.

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