Как массовый человек и массовая культура разрушают национальную идентичность В ХХ веке власть и культура, по мнению многих философов, психологов и культурологов, оказалась в руках так называемой «массы».
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Как массовый человек и массовая культура разрушают национальную идентичность В ХХ веке власть и культура, по мнению многих философов, психологов и культурологов, оказалась в руках так называемой «массы».
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