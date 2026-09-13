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FiNE NEWS

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Песков рассказал о ключевых пунктах для России в декларации саммита БРИКС

В итоговую декларацию 18-го саммита БРИКС, прошедшего 12–13 сентября в Нью-Дели, включены пункты, представляющие значимый интерес для России, в частности в области финансового взаимодействия.

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