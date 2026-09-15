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Не говори при гостях об СВО: Рассказ русской жены французского банкира

Не говори при гостях об СВО: Рассказ русской жены французского банкира

Владлен Чертинов Ольга Смирнова уже 5 лет живёт во Франции. На Лазурном Берегу. Она замужем за состоятельным французом – банкиром и бизнесменом.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Олег Орлов
Олег Орлов

А в какой стране сейчас люди не придавлены жизнью? По моему нет таких стран... Притом все... Капиталисты боятся потерять капиталы и невыгодно вложиться, ну а средний класс и пролетариат в вечной суете... Хоть в Китае хоть в Америке... Достаточно не наши, а их фильмы посмотреть... Например Самоволку с Ван Даммом, где женщина имея работу( в фильме показано как она на конвейере сортирует яблоки) не может позволить оплатить проживание и одновременно купить дочери велосипед, живя в Лос Анджелесе... Да даже в фильме Красотка, где продавцы получают зарплату от проданных товаров... Разве бы переживали продавцы где нибудь в СССР, что покупатель не их магазин предпочел???

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Что интересно, "тележка еды на неделю в супермаркете нашей семье из четырёх человек обходилась в 200-300 евро" в то же время "аренда лежака и зонта на частных пляжах в Ницце обходится в 25-40 евро с человека" и до 100+.
Да, "стремительно деградирует жизнь во Франции" - для малообеспеченных особенно, но и для "среднего класса" уже заметно это.

Профиль пользователя vagas Karlito
vagas Karlito

Это то,- к чему приводит капитализм! В Европе давали людям жить когда  рядом  находился социализм! А ныне того не стало и нет необходимости заниматься людьми! Это просто ресурс! Вот он и становиться загнивающим только процесс растянут по времени ! Надеюсь с нашей историей будут соответственные сделаны выводы!