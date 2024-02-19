Мэрия через суд выселила пермяков из дома

В Перми суд удовлетворил иск мэрии города к жителям дома №4 в Талицком переулке и выселил людей. Как пояснили в Орджоникидзевском районом суде, дом был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2015 году.
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