Ущерб окружающей среде: на севере страны незаконно вырубили деревья

В ходе рейдов по борьбе с незаконной вырубкой леса и браконьерством инспекторы по охране окружающей среды Рышканского района выявили три случая незаконной вырубки деревьев, которые нанесли значительный ущерб окружающей среде.
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