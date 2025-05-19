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Сколько можно не ездить? Эксперты назвали безопасный срок простоя автомобиля

Сколько можно не ездить? Эксперты назвали безопасный срок простоя автомобиля

Автомобильные эксперты выяснили, как долго машина может простаивать без вреда.Длительное отсутствие эксплуатации транспортного средства, даже полностью исправного, способно привести к серьёзным неисправностям.

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