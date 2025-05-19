Сколько можно не ездить? Эксперты назвали безопасный срок простоя автомобиля

Автомобильные эксперты выяснили, как долго машина может простаивать без вреда.Длительное отсутствие эксплуатации транспортного средства, даже полностью исправного, способно привести к серьёзным неисправностям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии