Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В Аргентине власть взял агент США

В Аргентине власть взял агент США

Жалко аргентинцев, но не очень. В России всё же иностранные агенты захватывали власть силой, посредством оранжевых революций и гражданских войн — Ленин со Сталиным, Порошенко с Зеленским.

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Комментарии
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Иван Ершов
😱
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19 час.
Natalia Ivanova
Полностью убрать министерство культуры - это просто супер! Мололец Хавьер Милей!!! Вот бы в России убрать рассадник либерастни и светлооких тушек.
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19 час.
СК
Степан Капуста
Что это за бред?
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15 час.

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