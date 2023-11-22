Жалко аргентинцев, но не очень. В России всё же иностранные агенты захватывали власть силой, посредством оранжевых революций и гражданских войн — Ленин со Сталиным, Порошенко с Зеленским.
В Аргентине власть взял агент США
Комментарии
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Иван Ершов
😱
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19 час.
Natalia Ivanova
Полностью убрать министерство культуры - это просто супер! Мололец Хавьер Милей!!! Вот бы в России убрать рассадник либерастни и светлооких тушек.
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19 час.
СК
Степан Капуста
Что это за бред?
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15 час.
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