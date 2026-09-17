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Царьград

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Война уже пришла в Европу? ЕС продолжает сотрясать от взрывов и пожаров. Что происходит?

Война уже пришла в Европу? ЕС продолжает сотрясать от взрывов и пожаров. Что происходит?

ЕС продолжают сотрясать от взрывов и пожаров на заводах ВПК. Немцы и евробюрократы обвиняют во всём Россию, но никаких доказательств этому нет.

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