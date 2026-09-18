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Царьград

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Макрон инициировал экстренное совещание G7 по топливным запасам

Макрон инициировал экстренное совещание G7 по топливным запасам

Президент Франции Эммануэль Макрон инициирует совещание G7 по вопросам энергоресурсов в ближайшие недели, стремясь улучшить координацию уровней запасов топлива и избежать напряженности среди членов группы.

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