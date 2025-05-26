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Таксист убил молодую пассажирку в Челябинске

Таксист убил молодую пассажирку в Челябинске

У преступника есть семья и ребёнок.Сотрудники полиции Челябинска совместно со следователями регионального Следственного комитета оперативно раскрыли убийство 24-летней местной жительницы, о пропаже которой родственники сообщили в минувшую субботу.

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