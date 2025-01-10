Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Они не понимают, что здесь делают. Мы объясним". Морпехи-тихоокеанцы уничтожают бойцов ВСУ в Курской области

"Они не понимают, что здесь делают. Мы объясним". Морпехи-тихоокеанцы уничтожают бойцов ВСУ в Курской области

Дальневосточные «черные береты» проявили себя еще во время российской операции в Сирии, прошли через все горнило СВО, а с начала августа днем и ночью продолжают тяжелейшую работу в Курской области.

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