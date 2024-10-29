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Юрист Калинкин: налоговый штраф можно снизить в случае признания вины

Юрист Калинкин: налоговый штраф можно снизить в случае признания вины

Нарушение порядка регистрации налогоплательщика в ФНС, полная или частичная неуплата налоговых сборов, отказ от предъявления необходимой документации и другие налоговые правонарушения, как известно, приводят к штрафным санкциям.

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