Первый вице-губернатор и руководитель регионального Оперштаба Игорь Галась рассказал о результатах работы на месте нового разлива мазута на Черноморском побережье

Первый вице-губернатор и руководитель регионального Оперштаба Игорь Галась рассказал о результатах работы на месте нового разлива мазута на Черноморском побережьеТерриторию в районе мыса Панагия, где накануне была зафиксирована новая утечка мазута из кормовой части «Волгонефть-239» сегодня утром осмотрел первый вице-губернатор и руководитель регионального Оперштаба Игорь Галась.