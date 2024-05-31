Нидерланды не пустили в порт рыболовецкое судно из России под предлогом шпионажа

Нидерланды запретили судну из России зайти в свой порт из-за подозрений в шпионаже.В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота сообщили о том, что русским судам теперь запрещают заходить в порты Нидерландов: их подозревают в шпионаже.