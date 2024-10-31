«РУСАЛ» до конца 2024 года протестирует торги алюминием на Санкт-Петербургской товарной бирже

«РУСАЛ» до конца 2024 года запустит пробные торги "низкоуглеродным" алюминием на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор торгового дома «РУСАЛа» Игорь Игнашов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)