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«РУСАЛ» до конца 2024 года протестирует торги алюминием на Санкт-Петербургской товарной бирже

«РУСАЛ» до конца 2024 года запустит пробные торги "низкоуглеродным" алюминием на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор торгового дома «РУСАЛа» Игорь Игнашов.

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