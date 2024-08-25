В Калугу приехал глава Минстроя РФ

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин приехал с рабочим визитом в Калужскую область. Об этом рассказал губернатор Владислав ШапшаМинистр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин приехал с рабочим визитом в Калужскую область.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)