В Калугу приехал глава Минстроя РФ

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин приехал с рабочим визитом в Калужскую область. Об этом рассказал губернатор Владислав ШапшаМинистр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин приехал с рабочим визитом в Калужскую область.