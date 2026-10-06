Разин о разгроме от «Адмирала»: вышли с пафосом и оказались «голыми»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что в домашнем матче с «Адмиралом» (2:5) его хоккеисты вышли на лёд с излишним пафосом и не были готовы работать, тогда как соперник действовал с полной самоотдачей.
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