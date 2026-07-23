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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губернатор Нижегородской области Никитин о «Торпедо»: «У меня всегда была цель – Кубок Гагарина без какой-либо иронии. Всегда хочется показывать больше, чем от тебя ждут»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о задаче « Торпедо » на сезон-2026/27. В сезоне‑2025/26 клуб завершил регулярку Фонбет Чемпионата КХЛ на 6-м месте в Западной конференции.

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