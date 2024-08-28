Россиян предупредили о признаках угрозы для здоровья во время диеты

Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC) Камиля Табеева рассказала, что смена режима питания в ряде случаев может представлять угрозу для здоровья.
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