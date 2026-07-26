Небольшой бум ракетой Hellfire по машинному отделению танкера M/T Lavine в Оманском заливе в рамках возобновления американской блокады портов Ирана.
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Небольшой бум ракетой Hellfire по машинному отделению танкера M/T Lavine в Оманском заливе в рамках возобновления американской блокады портов Ирана.
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