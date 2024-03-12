🚌 В Симферополе благоустроят около 30 остановочных павильонов На благоустройство 28 остановок в столице Крыма выделено более 13 млн рублей.
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🚌 В Симферополе благоустроят около 30 остановочных павильонов На благоустройство 28 остановок в столице Крыма выделено более 13 млн рублей.