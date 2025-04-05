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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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16-летняя Пареха – самая молодая полуфиналистка турнира WTA с 2019 года

16-летняя Пареха – самая молодая полуфиналистка турнира WTA с 2019 года

Она обыграла Леолию Жанжан – 7:6(5), 6:3. Пареха, которой в феврале исполнилось 16 лет, стала самой молодой полуфиналисткой турнира WTA после Коко Гауфф в 2019-м.

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