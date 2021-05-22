Лауреатами премии "Слово" стали сценаристы картин "Дорогие товарищи!" и "Глубже!"

В России с 2021 году призы премии имени драматурга Валентина Черных "Слово", присуждаемой за достижения в области сценарного мастерства, в номинации "Лучший сценарий полнометражного фильма" разделили авторы работ "Дорогие товарищи!" и "Глубже!".