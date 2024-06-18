Названы потенциальные поставщики моторов для Alpine

AlpineВ 2026 году, когда в Формуле 1 вступит в силу новый технический регламент, заводская команда Alpine рискует потерять такой статус и стать одним из клиентских коллективов чемпионата мира, поскольку концерн Renault рассматривает вариант отказа от поставки силовых агрегатов гоночной команде на фоне неуверенности в конкурентоспособности своих будущих моторов.
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