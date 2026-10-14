Стоит ли обрезать перед зимой листья клубники зависит от состояния растений. Подобная процедура может потребоваться для уже отмерших частей.
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