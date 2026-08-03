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Юрий Селиванов: Когда «демократия» как рыба об лед…

Юрий Селиванов: Когда «демократия» как рыба об лед…

Европейским народам давно пора перестать радостно хлопать в ладоши, притом, что здешние тоталитарные правители тащат их прямиком в ад  Источник изображения: соцсети Современная Западная Европа отказывается от фундаментальных демократических принципов  с куда меньшим сожалением, чем ее  нынешние правители от своих несвежих носков.

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