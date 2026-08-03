Европейским народам давно пора перестать радостно хлопать в ладоши, притом, что здешние тоталитарные правители тащат их прямиком в ад Источник изображения: соцсети Современная Западная Европа отказывается от фундаментальных демократических принципов с куда меньшим сожалением, чем ее нынешние правители от своих несвежих носков.