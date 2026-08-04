Генерал Соболев: прекратить удары по России можно, лишь дойдя до западных границ Украины

Виктор Соболев назвал условие прекращения ударов ВСУ по России.Генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев назвал единственный способ остановить обстрелы российской территории — выход на западные рубежи Украины.
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