Глава компании рассказал об интеграции ассистентов от Anthropic и других разработчиков Компания Rivian, выпускающая электрические пикапы и внедорожники, начнёт интегрировать в свои автомобили ИИ-агентов от сторонних компаний, включая Anthropic.
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