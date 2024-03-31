«Миннесота» сняла вратаря в овертайме матча с «Вегасом» и пропустила в пустые ворота. Команда получила 0 очков

«Уайлд» проиграли «Голден Найтс» (1:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ и не получили очков. Согласно правилам лиги, если команда снимает вратаря (не считая случаев с отложенным штрафом) и пропускает в пустые ворота, то лишается одного очка, полученного за ничью в основное время.
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