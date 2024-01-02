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Русская весна

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  • В С
    Ну прав автор, какая нахрен нация ?Украинцы как наци...
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    Так им и надо. зЗленский, когда же ты  исчезнешь ?В США сделали шок...
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    Из этих ублюдков нация, как из говна пуля! Нет такой нации и никогда не было. Если они нация, то я инопланетянин.Украинцы как наци...

Байден теряет поддержку среди чернокожих и испаноязычных избирателей — USA Today

Байден теряет поддержку среди чернокожих и испаноязычных избирателей — USA Today

Поддержка президента США Джо Байдена среди чернокожих и испаноязычных избирателей значительно снизилась, молодое поколение чаще предпочитает экс-президента Дональда Трампа, следует из опроса, проведенного изданием USA Today совместно с Саффолкским университетом.

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