Байден теряет поддержку среди чернокожих и испаноязычных избирателей — USA Today

Поддержка президента США Джо Байдена среди чернокожих и испаноязычных избирателей значительно снизилась, молодое поколение чаще предпочитает экс-президента Дональда Трампа, следует из опроса, проведенного изданием USA Today совместно с Саффолкским университетом.
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