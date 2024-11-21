«Донецкие» создают свою диаспору в России, чтобы иметь влияние на власть, а в последствии идти во власть, как главные русские из русских.
Пресловутые «донецкие» возвращаются в Донбасс, чтобы подобрать анти-русское знамя
Комментарии
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АБ
АЛЕКСЕЙ БУЗИН
Тут своим бы не мешало иной раз переформатировать мозги - столько у нас прдставителей 5-ой колонны... Даже не ожидал...
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3 час.
Нина Попова
А как вы тогда объясните, что депутат Рады в прошлом году, в этом году стал сенатором от Астраханской области? что больше всего статей о нынешних событиях, написаны бывшеукраинцами? Что глава одесского МЧС во время трагедии в Доме профсоюзов, теперь занимает высокую должность в Херсонской области? И так далее и тому подобное. А на фронте донецкие гнобят прибывших с большой России.
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2 час.
АК
Алекс Кузь
На фото крепкие ребята. Нам по тв таких не показывают. Тв надо менять. Артисты снимают кино про себя. Онанизм телеиндустрии.
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45 мин.
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