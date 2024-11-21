Нина Попова

А как вы тогда объясните, что депутат Рады в прошлом году, в этом году стал сенатором от Астраханской области? что больше всего статей о нынешних событиях, написаны бывшеукраинцами? Что глава одесского МЧС во время трагедии в Доме профсоюзов, теперь занимает высокую должность в Херсонской области? И так далее и тому подобное. А на фронте донецкие гнобят прибывших с большой России.