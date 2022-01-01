Европейцы спешно проводят переговоры с Москвой и Пекином в надежде найти способ противостоять России и Китаю

Заявление России о сферах влияния, которое поддержал Китай, вызвала немалое беспокойство в Европе. Перед главами европейских государств встал вопрос: а смогут ли они противостоять России и Китаю в политическом, военном,… Ссылка на первоисточник .
Заявление России о сферах влияния, которое поддержал Китай, вызвала немалое беспокойство в Европе. Перед главами европейских государств встал вопрос: а смогут ли они противостоять России и Китаю в политическом, военном,… Ссылка на первоисточник .
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