BI: войска РЭБ России проводят искусные операции в зоне СВО

РИА Новости / Павел Лисицын Инвестирование России в развитие средств радиоэлектронной борьбы говорит о том, что она не собирается прекращать специальную военную операцию на Украине, заявил военный обозреватель Ставрос Атламазоглу.
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