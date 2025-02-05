Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 073 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    правильно давно пораБастрыкин предлож...
  • Афонин Андрей
    С этой инициативой создаётся необходимость признания совершеннолетними  молодежь в возрасте тоже 21 год.  Иначе как т...Бастрыкин предлож...
  • F I
    Помниться  под ёлкой были дискотеки  в хороводах )))Предложившая верн...

Для студентов-бюджетников медвузов хотят ввести обязательную отработку

Для студентов-бюджетников медвузов хотят ввести обязательную отработку

Министерство здравоохранения России предлагает обязать выпускников медицинских колледжей и вузов, обучающихся за счет бюджета, отрабатывать в государственной или частной клинике, включенной в систему ОМС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх