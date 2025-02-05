Для студентов-бюджетников медвузов хотят ввести обязательную отработку

Министерство здравоохранения России предлагает обязать выпускников медицинских колледжей и вузов, обучающихся за счет бюджета, отрабатывать в государственной или частной клинике, включенной в систему ОМС.
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