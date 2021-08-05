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Всероссийский музыкальный конкурс выиграл детский оркестр из Уссурийска

Всероссийский музыкальный конкурс выиграл детский оркестр из Уссурийска

Духовой оркестр из Уссурийска победил на престижном музыкальном конкурсе "Дальневосточные фанфары". Команда юных инструменталистов стала лучшей среди коллективов всей страны.

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