Тема укладки ламината на клей не теряет актуальности, сколько бы лет ни проходило. Каждый раз, когда разговор заходит о монтаже напольного покрытия, находятся мастера, которые убеждены: без клеевого слоя пол не проживёт долго.
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