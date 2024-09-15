В НАТО оправдали разрешение бить ракетами вглубь России: главное за сутки

МОСКВА, 14 сентября, ФедералПресс. Кандидат в президенты США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты торгуют органами и людьми, российские войска продвинулись в Курской области, в НАТО сделали заявление об атаках вглубь РФ, а Reuters узнало о целях, по которым будет бить Украина ракетами ATACMS и Storm Shadow.