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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» не проигрывает с февраля – 6 побед, 6 ничьих. Дальше – «ПСЖ»

«Арсенал» не проигрывает с февраля – 6 побед, 6 ничьих. Дальше – «ПСЖ»

Сегодня команда Микеля Артеты сыграла вничью с «Кристал Пэлас» со счетом 2:2 в 34-м туре АПЛ. Последнее поражение «канониров» было зафиксировано 22 февраля – в игре с «Вест Хэмом» (0:1).

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