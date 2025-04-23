«Арсенал» не проигрывает с февраля – 6 побед, 6 ничьих. Дальше – «ПСЖ»

Сегодня команда Микеля Артеты сыграла вничью с «Кристал Пэлас» со счетом 2:2 в 34-м туре АПЛ. Последнее поражение «канониров» было зафиксировано 22 февраля – в игре с «Вест Хэмом» (0:1).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Махачев выложил фото со сборов: «Две недели в суровых горах Цумадинского района»
- Ольга Зайцева о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»: «Где начал карьеру, там ее и завершит. Это отлично. Мне импонирует позиция, что спортсмен помнит родной клуб»
- Соболенко за рост призовых на «Больших шлемах»: «Топы создают зрелище, нам должны платить больше»
Свежие комментарии