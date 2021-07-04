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Зверь острова Лабынкыр и Молебский треугольник: аномальные зоны на карте России

Зверь острова Лабынкыр и Молебский треугольник: аномальные зоны на карте России

4 Июль — В небольших российских поселках от Москвы до Владивостока ходят слухи о странных аномальных зонах, где отказывается правильно работать техника, а по ночам из водоемов слышны необычные звуки.

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