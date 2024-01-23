NYP: Экс-советник Трампа Болтон призвал республиканцев надавить на Байдена

Экс-советник по нацбезопасности бывшего главы США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что на действующего руководителя Белого дома Джо Байдена необходимо надавить из-за его политики по Ирану, которая считается чересчур мягкой.
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